Kapten Johannson ja treener Noodla näevad kõikjal parandamisruumi

«Ütleme nii, et meile pakuti ka võitu, aga seekord me vastu ei võtnud. Alustasime väga hästi ja võinuks juba avapoolajal suurema vahe sisse rebida. Mõnes lihtsas olukorras jäi asi realiseerimise taha ning teisel pooltunnil tuli väsimusest tingituna tehnilist praaki rohkem,» tegi Eesti koondise abitreener Martin Noodla lühianalüüsi.

«Meil on sisemisi ressursse, et nii kaitset kui ka rünnakut parandada. Tobias Wagneri mõõtu meest meil pole, aga tema vastu saab targemalt mängida ning Nikola Bilyk ei kuulu maailma tippu ilma asjata, kuid tedagi suutsime ju ühe poolaja ohjeldada,» viitas Noodla kahe peale 17 väravat visanud Austria duole.

«Rünnakuga võib tõesti üldises plaanis rahul olla. Esimesel poolajal oli perioode, kus see jooksis täiesti valutult. Kas või siis, kui Dener Jaanimaa mitu väravat järjest viskas, tekkis korraks tunne nagu A-klassi poiste vastu mängiksime. Aga siingi on parandamisruumi,» kinnitas Noodla.

«Kui kuulsin, et lendan ainsa joonena, siis võtsin seda kui väljakutset ja kohkuma ei löönud. Taktikaliselt ja ka puht füüsiliselt pole see muidugi hea, kuid kuna tingimused olid sellised, siis häälestasin end vastavalt ja nautisin täiel rinnal,» tunnistas 36-aastane Johannson.

Bregenzis tuli saali üle 1200 pealtvaataja ja Johannsonile see meeldis. «Mõnus oli mängida sellises õhkkonnas, olgugi et vaenulik publik. See annab palju juurde ja sellega seonduvalt – Tallinnas on vaja saal täis pakkida! Tribüünilt tulev toetus oleks meile meeletult abiks,» teatas Eesti koondise kapten.