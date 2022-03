Mercedese F1-auto peeglid ajasid Ferrari turri

Nimelt kahtlustab Ferrari, et Mercedese tahavaatepeelgid täidavad aerodünaamilist otstarvet, kuigi see on reeglitega keelatud.

Mercedese uue masina pilte uurides võib näha, kuidas peegli all on peenikesed süsinikkiust ribad. Just need peaksid Ferrari pealiku Mattia Binotto sõnul olema keelatud. Väidetavalt on ka teised tiimid Mercedese tahavaatepeeglid luubi alla võtnud.