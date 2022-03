Suurmeister hülgas kodumaa lipu: võib-olla ta polegi venelane, vaid juut

Maletaja otsus ajas Venemaa poliitikud marru. Riigiduumasse kuuluv endine kiiruisutamise olümpiavõitja Svetlana Žurova sõnul on Romanov kahepalgeline. «Need on topeltstandardid. Kas Romanov ei ole enam venelane? Võib-olla ta pole üldsegi venelane, sest tal on juudi juured. Teised riigid ei peaks Venemaa sportlasi vastu võtma põhjusel, et nad on venelased,» lausus ta NRK-le.