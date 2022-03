Kalev Ermits tõmbas sportlaskarjäärile joone alla

Kätte on jõudnud kevadine aeg, kus hooajale tuleb mõtiskledes tagasi vaadata ning seekord minu puhul ka eelnevale 16-le aastale. 2006.aastal otsustasin laskesuusatamist proovida ning sellest sai hetkega minu kirg. Läbi kümne hooaja olen osalenud MK-sarjas ning olen saanud kolmel korral võimaluse Eestit esindada olümpiamängudel Läbi laskesuusatamise olen kohanud tuhandeid vingeid inimesi ning näinud palju maailma. See on olnud ikka tõsiselt lahe periood minu elus.