Tartu Ülikool seljatas võõrsil Eesti-Läti ühisliiga liidri Riia VEFi

Mängu teisel poolajal hakkas ka VEF oma kaitsesurvet suuremaks ajama ja see tõi ka edu. Mõni minut enne kolmanda veerandi lõppu alustas VEF 9:0 spurti, millega jõuti kuue punkti kaugusele ning viimasele perioodile läksid meeskonnad Tartu 69:63 juhtimisel.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsal on Eesti-Läti liiga tabelis kirjas 10 võitu ja 14 kaotust, millega asutakse üheksandal tabelireal ehk play-offi joone all. Riia VEFile oli see kolmas kaotus 23 võidu kõrvale.