PM BELGRADIS ⟩ Vägeva tiitlivõistluste debüüdi teinud Hausenberg: mul oli väga lihtne päev!

Kuigi veel viimase ala eel oli medal justkui käeulatuses – Ashley Moloney'st lahutas kuus punkti –, siis 1000 meetri jooksus lõpetas Hausenberg viimasena. See oli ootuspärane, sest pikematel distantsidel on töö alles arengufaasis. Tervikpilti see sugugi ei rikkunud.