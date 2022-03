PM BELGRADIS ⟩ Eesti mees on maailma neljas sprinter! Nazarov: mind on kasvatatud selliseks, et midagi pole võimatu

«Hästi emotsionaalne tõesti! Terve see päev... Olen sellest mõelnud juba väga-väga ammu, kuidas ma just nendes olukordades tahan näidata, milline inimene olen ja milleks olen võimeline. Nii palju kui mäletan olen unistanud, et sellise olukorras olla, teha neid jookse. See on praegu lihtsalt ulme,» kirjeldas Nazarov esimesi emotsioone.