Venemaa klubi osalus sõjapropagandas tuli välismaa sportlasele kasuks

«Klubi osale mine propagandas on alus lepingu seaduslikuks lõpetamiseks. See tähendab, et Malwina õiguslik seis muutus koheselt ja soovime selle ära kasutada. Advokaadid ptsustasid, et klubil pole alust nõuda mingit kompensatsiooni, sest nad sidusid ennast sõjaga,» rääkis mängija mänedžer Jakub Dolata TVPSPORT.PL-ile.