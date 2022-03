Sebastien Ogier' debüüt WEC-sarjas ebaõnnestus

Prantslase sõnul polnud tal lihtne ralliautost ringrajale minna. «Kui aus olla, siis see pole just kõige lihtsam. Pean tunnistama, et mul oli probleeme ja ma ei suutnud leida head rütmi. Meil oli palju probleeme pidurite ja auto tasakaaluga. Olukord on selline, aga loodan, et sain ka õppetunni. Pean autot paremini tundma õppima,» lausus Ogier.