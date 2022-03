Šveitsis pesitsenud Putini olümpiavõitjast armukest tahetakse riigist välja visata

Nimelt hakati Šveitsis nõudma, et võimlemise olümpiavõitja, kellele pole siiani osaks langenud mingeid sanktsioone, saadetaks riigist välja. Vastavale rahvaalgatusele on praeguseks hääle andnud üle 50 000 inimese.

Kabajeva ja Putini suhe tuli Venemaal päevavalgele 2008. aastal, kui Moskovsky Korrespondent kirjutas, et nad on salaja koguni kihlunud. Kreml eitas seda kategooriliselt ning omapoolse vastulöögina sunniti väljaandel oma tegevus lõpetada.

Pärast seda on erinevad väljaanded ka kirjutanud, et Putinil ja Kabajeval on mitu last, kuid ametlikku kinnitust sellele laekunud pole. Kui veel 2013. aastal väitis venelanna, et temal ühtegi last pole, siis 2015. aasta märtsis tõi ta Šveitsis ilmale tütre. Neli aastat hiljem sai endine iluvõimleja ka kaksikute emaks, kuid võimalikku isa pole kordagi mainitud.