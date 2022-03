Mattias Käit: olen rahul, mängin pidevalt 90 minutit, tervis on korras

Meeskond on Rumeenia liigas võitnud uue peatreeneri Adrian Mutu käe all kolm mängu järjest, nädal tagasi mahtus Käit ka vooru sümboolsesse koosseisu. «Lihtsalt öeldes läheb hästi. Uue treeneri tulekuga muutus väga palju. Olen rahul, mängin pidevalt 90 minutit, tervis on korras,» võttis Käit hakatuseks olukorra kokku.

«Võistkonnakaaslased on sõbralikud, mängijate kvaliteet on hea, kõik on väga tehnilised. Uus treener tõi väga palju muutusi, trennid on intensiivsed. Norraga kahjuks ei oska ma võrrelda (Bodö/Glimtiga liitumise järel pidi Käit vigastuse tõttu pikalt eemale jääma - toim), aga Sloveeniaga võrreldes on tempo kiirem, kvaliteet tundub parem,» võrdles ta Rumeeniat oma eelmiste peatuspaikadega.