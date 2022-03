Kahekordne NBA meister patrullib Kiievi tänavatel

«Minu jaoks on väga tähtis, et me oleme politsei rolli üle võtnud. Meie eesmärgiks on rüüstamise minimaliseerimine. Samal ajal otsime sabotööre, keda meil on õigus kinni pidada ja ametivõimudele üle anda,» selgitas ekskorvpallur, millised on tema ülesanded.