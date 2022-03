Karmi avarii teinud mototähel on probleeme nägemisega

«Pärast kukkumist viidi Marc Marquez Matarami haiglasse edasistele uuringutele,» kirjutas Honda tiim ühismeediasse. Hiljem vahendas MotoGP koduleht, et hispaanlasel tuvastati peapõrutus.

Nüüd on välja ilmunud veel üks sümptom. Nimelt andis Repsol Honda meeskond teada, et Marquezil tuvastati taaskord diploopia ehk topeltnägemine. See probleem ei vaeva mototähte esimest korda, sest sama sümptom tuvastati tal ka möödunud novembris. Hetkel pole teada, kauaks ta võistlusradadelt kõrvale peab jääma.