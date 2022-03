Olümpiafestivali teine päev: Lissel Raun jõudis Big Airis finaali

Kuigi tüdrukute Big Airi võistlust lükati tehniliste probleemide tõttu pea tunni võrra edasi, polnud see Raunile probleemiks. Avalaskumisel teenis Raun 64,50 punkti, teisel laskumisel sai ta 70,75 punkti. «Ma olin ise üpriski üllatunud, aga raske töö, mida olen mitu aastat teinud, on ära tasunud. Olen rahul, et maandusin oma triki ära – backside 360 grab. Homses finaalis on tase päris kõrge, tuleb oma parimat näidata ning oma runiga rahule jääda,» sõnas Raun.

Tal on olümpiafestivalil ka oma eesmärk – «Tahaks lumelauda rohkem pildile tuua ning julgustada rohkem tüdrukuid vaatama ekstreemspordi poole. See on väga sõltuvust tekitav ala!» Big Airi finaal peetakse homme kell 18. Otseülekannet saab vaadata eyof.tv leheküljelt.

Oma olümpiafestivali debüüdi tegid täna mäesuusatajad ja laskesuusatajad. Laur Mägi sai poiste slaalomis 30. koha (kahe sõidu kokkuvõttes aeg 1.35,27) ja Hans Markus Danilas 36. koha (aeg 1.36,34).

Laskesuusatajad võistlesid sprindidistantsil. Laura Lobjakas sai nelja trahviringi juures 42. koha (aeg 21.09,0), Emma Roberta Rajando kolme trahvi juures 44. koha (21.36,0) ja Eliisabet Bremann sai kolme eksimuse juures 54. koha (22.32,3). Poiste seast sai Henri Kesa kolme trahviga 47. koha (23.14,3), kaksikvendade Tiislärite duellis jäi peale 53. koha saanud Karl Rasmus (24.21,2; 4), Karl Ramses oli 54. (24.30,6; 5)

Murdmaasuusatajad panid end täna proovile klassikasõitudes. Tüdrukute 5 km klassikas sai Eliisabet Kool 30. koha (15.59,6), talle järgnes Õnnela Rodendau (16.01,9). Andra Aavik oli 43. (17.15,1). Poiste 7,5 km klassikas lõpetas Olle Ilmar Jaama 33. kohal (21.44,6), Holger Altmäe sai 48. koha (22.40,5) ja Ron-Antero Borissov 55. koha (23.05,4).