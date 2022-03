Uriiniproove vahetanud tõstja jääb ilma olümpiavõidust ja saab ülipika võistluskeelu

2021. aasta jaanuaris avaldas maailma antidopinguagentuur (WADA) raporti, kust selgus, et Rahimov oli 2016. aastal süstemaatiliselt asendanud enda uriiniproovid teise inimese omaga.

Juhtum läks edasi rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS), kus tühistati kõik Rahimovi tulemused alates 2016. aasta märtsist. Kuigi olümpiakullast jäi ta ilma, on Rahimov jätkuvalt 2005. aasta maailmameister.

Sportlasele määrati ka kaheksa-aastane võistluskeeld. Kuna ta oli võistluskeelu all juba eelmise aasta jaanuarist, pääseb ta soovi korral uuesti areenile 2029. aastal. CASi otsus pole veel ametlikult jõustunud, sest Rahimovil on õigus see edasi kaevata, kirjutab Iltalehti.