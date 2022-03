Venelaste eemaldamine kindlustas Kotsarile tugevas eurosarjas play-off'i koha

EuroCup teatas täna, et eemaldab Ukraina sõja tõttu võistlussarjast Venemaa klubi Krasnodari Lokomotiv Kubani ning tühistab kõik Venemaa klubi selle hooaja mängud.

Kolm vooru enne põhihooaja lõppu on Towers A-alagrupis viie võidu ja kaheksa kaotusega seitsmendal kohal. Kuna üheksandal kohal oleval Itaalia klubil Trentol on Hamburgist neli võitu vähem, on neil matemaatiliselt võimatu Towesit püüda.