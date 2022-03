Ibrahimovic ei soovi end Ukrainas toimuva sõjaga kursis hoida

Mängueelsel pressikonverentsil uuriti Ibrahimovicilt Venemaa alustatud sõja kohta Ukrainas. AC Milani hingekirja kuuluv ründaja valis enda sõnu hoolikalt. «See on keeruline teema. Mina toetan rahu ja tahan seda läbi jalgpalli jagada. Mis praegu toimub, on traagiline. See ei tohiks 2022. aasta jälle juhtuda,» vahendab Aftonbladet 40-aastase Ibrahimovici sõnu.

Samas tunnistas ta, et ei hoia end Ukrainas toimuvaga väga kursis. «Kui aus olla, siis väldin seda. Muidugi räägitakse sellest teemast palju, kuid mul pole harjumust meediat jälgida. Sellest on aga nii palju pilte, et seda on raske mitte jälgida. Loodetavasti lahendatakse olukord kiiresti,» ütles Ibrahimovic.