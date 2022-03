Kalev/Cramo VTB Ühisliigast lahkumine pälvis endise leegionäri austuse

Eelmisel hooajal BC Kalev/Cramos mänginud 26-aastane ameeriklane Keene ütles Zoom The TBT podcastis, et Kalev/Cramo moraalne kompass on paigas ning klubis saadakse hästi aru, mis on õige ja mis mitte.

«Eelmisel aastal pidime Venemaale minema, aga sel hetkel oli suurem koroonalaine. Meile öeldi, et kui keegi ameeriklastest peaks positiivse proovi andma, ei lasta meid tagasi Eestisse. Olime bussiga piiri ääres ja lennuni oli veel paar tundi, kuid keerasime otsa ringi, sest nad ei tahtnud riskida sellega, et mõni ameeriklastest jääks 14 päevaks Venemaale kinni. See lihtsalt polnud seda väärt,» meenutas Keene.