Naiste tennise esireket lõpetab 25-aastaselt karjääri

«Seda on raske välja öelda, kuid ma olen õnnelik ja selleks valmis,» lausus 114 järjestikust nädalat maailma esireketi staatust nautinud austraallanna WTA intervjuus endisele paarismängu partnerile Casey Dallacque'le. «Tean lihtsalt südame, et see on minu kui inimese jaoks hetkel õige.»