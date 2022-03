Positiivse dopinguproovi andnud Valijeva astub taas jääle

Nimelt on 15-aastane Valijeva ennast üles andnud Saranskis toimuvaks võistluseks, mis on venelaste aseaine samal ajal toimuvaks MMiks, kuhu nende sportlasi Ukrainas toimuva sõja tõttu ei lasta.

Valijeva kuulus Pekingi olümpial kuldmedali võitnud Venemaa olümpiakomitee sportlaste koondisesse võistskonnavõistlusel, kuid vahetult pärast võistlust tuli avalikuks, et venelanna detsembris antud dopinguproov osutus positiivseks.

Seejärel puhkes suur skandaal ning kuna esimese hooga määrati talle ajutine võistluskeeld, oli vahepeal oli õhus variant, et venelannal tulebki olümpia lihtsalt pooleli jätta.

Kiirkorras kogunenud spordikohtu (CAS) komisjon leidis aga, et juriidilist alust Valijevale – ta on oma vanuse tõttu nn kaitstud sportlane – ajutise võistluskeelu määramiseks pole ning venelanna sai üksiksõidus ikkagi jääle tulla.

Kuna ajutist võistluskeeldu Valijeval pole, on tal võimalik ka sel nädalavahetusel Saranskis jääle tulla. Küll ei tähenda see, et kõnealune dopingukaasus – Valijeva proovist leiti trimetasidiini jälgi – oleks mingigi lahenduse leidnud.