Kuhu kadusid Putini spordipropagandistide Z-tähed?

Pärast üritust postitasid kaksikõed Averinad aga ühismeediasse pildi, kus vastavat Z-tähte nende dressil enam polnud. Foto lähemal uurimisel on näha, kuidas täht on pilditöötlus programmi abil sealt eemaldatud.

Venemaa ajalugu ja kultuuri uuriv doktorant Irina Anisimova pakkus Norra ringhäälingule antud intervjuus, et tegemist võib olla vaikse protestiga. «Pilti niimoodi töötledes on võimalik fännidele näidata, et nad kuuluvad tegelikult opositsiooni. Niimoodi soovitakse ennast sellest sümbolist, mida seostatakse aina enam svastika ja fašismiga, distantseerida,» lausus ta.