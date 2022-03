Taasiseseisvunud Leedu esimene naissoost olümpiavõitja annetas oma kuldmedali Ukraina toetuseks

«Sport ja olümpialiikumine sümboliseerivad rahu ja maailma ühtsust. See, mida Ukraina riik ja sealsed inimesed praegu tundma peavad, on midagi hoomamatut ja üdini valus. Meie toetame igakülgselt Ukraina inimesi, sportlasi ja kogu olümpiakogukonda. Teeme kõik endast oleneva, et neid aidata ja minu olümpiamedal olgu selle žestiks. Aitame neid selles hirmsas sõjas,» vahendab eurolympic leedulanna sõnu.