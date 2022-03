Arlet Levandi hoiab noorte olümpiafestivalil esikohta, Raun jäi esimesena medalita

«Võin öelda, et olen rahul. Sõit ja elemendid tulid välja. Muidugi mitte nii sähvakalt kui oleks võinud, aga puhas kava tähendab korralikku esitust. Homme on uus päev, siis saab jälle otsast alustada,» ütles Levandi pressiteate vahendusel.

«Kogemust on mul omajagu, aga eks see võistlusnärv ei lähe kunagi ära. See on alati minu juures. Tean, mida teha, et ennast õigesse seisundisse saada enne võistlust. Enne homset vabakava teen rahulikult kõik kooliasjad ära, see tõmbab ka pinged maha. Homme varakult trenni ning siis ongi ees juba võistlus,» ütles Vanalinna Hariduskolleegiumis õppiv Levandi.