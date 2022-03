Barty otsus kahtlemata jahmatas spordimaailma. Ent kui tema tegemisi veidi analüüsida, ei saa kindlasti öelda, et loobumisotsus olnuks oodatud, kuid aitab mõista sportlase mõttemaailma ja seda, miks ta niimoodi otsustas. Barty tegi otsuse teatavaks oma Instagrami kontole postitatud kuus minutit pika video vahendusel, öeldes, et ta hakkab püüdlema uute unistuste poole. «Unistused» on üks märksõna, mis aitab Barty loobumisotsust mõista.