Schumacher siunas miljardäri F1-sõitjast poega: ehk peaks ta leidma uue hobi?

Schumacheri teatel pidanuks Stroll kindlasti punktikohale sõitma, sest tal on oluliselt rohkem kogemusi kui näiteks F1 debüüdi teinud Guanyu Zhoul või Yuki Tsunodal. «Ta peaks endalt küsima, et ehk peaksin leidma uue hobi? See oli tõeliselt häbiväärne,» lausus Saksamaal eksperdina töötav Schumacher.