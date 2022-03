Mäesuusalegend Vonn on pärast karjääri lõppu tervisega kimpus: kui see ei aita, on vaja proteesi

37-aastane ameeriklanna kardab, et peagi tuleb talle paigaldada põlveprotees. Ajaloo üheks parimaks mäesuusatajaks peetav Vonn on käinud mitmel põlveoperatsioonil, ent valu pole endiselt kadunud.

«Arstid tegid head tööd ja loodetavasti saan peagi taas jalga sirgeks lükata. Kui see aga ei aita, siis on vaja juba proteesi,» lausus endine sporditäht. «See on viimane selline operatsioon, mille ma läbin. Edasi tuleb vaadata tõesti proteesidele otsa. See on hind, mida meie spordialaga tegelevad inimesed, peavad tihtipeale maksma.»