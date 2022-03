Bundesliga klubisse 374 miljonit eurot pumbanud ärihai on pettunud

Hertha on tänavu olnud Bundesligas üks nõrgemaid klubisid. Nad paiknevad liigatabelis 18 meeskonna seas 16. positsioonil ehk seistakse reaalselt silmitsi kõrgliigast välja langemisega. Kasuks ei tule ka fakt, et Hertha on viimase kolme kuu jooksul võitnud ainult ühe kohtumise.

Viimase kolme hooaja jooksul 374 miljonit eurot klubisse suunanud Windhorst pole kaugeltki rahul, kuidas tema meeskonnaga ümber käiakse. Ta on valmis tegema ka juhtkonnas vahetusi, et klubi helgemas suunas viia. Eriti jäi talle ette Hertha praegune president Werner Gegenbauer.

«Ta on olnud Hertha president üle 10 aasta. On selge, et ta ei pühenda end, et meeskond taas kõrgemale tasemele viia. Ta teeb ainult tööd, et enda positsiooni klubis tugevana hoida ja töökohta säilitada,» lausus Windhorst, kes kinnitas, et järgmine Hertha president kinnitatakse ametisse mais.