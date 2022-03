​Mitu uut võistkonda tahab liituda F1-sarjaga

Kindlalt on enda huvist teada andnud Saksmamaa sportautode tootja Porsche. Nende tegevjuht Oliver Blume kinnitas juba eelmine aasta, et huvi on olemas, aga ametlikku otsust pole seni langetatud.

Lisaks Porschele on huvi üles näidanud ka Volkswagen ja Audi. Kõik nad on huvitatud liitumast pärast 2026. aastat, mil F1 vormelid peaksid muutuma veelgi loodussõbralikumaks.

Samas on F1 pealik Domenicali üsna rahulik ega soovi rutakalt uusi meeskondi oma sarja võtta. Tema sõnul on kvaliteet oluliselt tähtsam kui kvantiteet. «Meie prioriteet on muuta praeguste meeskondade taset ja neid võrdsemaks saada. Ma ei usu, et meeskondade lisamine midagi erilist juurde tooks. Mõistagi, kui uus meeskond tuleb konkurentsivõimelise masinaga, siis on olukord teine,» lausus itaallane Motorsport-Totalile.