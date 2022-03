Selgus Eesti koosseis ülitähtsaks kohtumiseks Küprosega

Eesti koondises olevates mängijatest ei kuulu täna koosseisu Michael Lilander. Bogdan Vaštšuk ja Artur Pikk on haigestunud ja praegu ei liitu, kuid nende lisandumine võib olla võimalik võõrsilmänguks, mis peetakse 29. märtsil Larnacas, teatab jalgpalliliit pressiteates.

Mängu kohtunikebrigaad eeotsas kogenud William Collumiga tuleb Šotimaalt. Peakohtunik Collum on FIFA kategooria õigusemõistja olnud alates 2006. aastast ning on viimased kümme aastat kuulunud Euroopa kohtunike kõrgeimasse gruppi. Teda abistavad äärtel šotlased David McGeachie ja Francis Connor, neljanda kohtunikuna on ametis Nicholas Walsh. Videokohtunikena tegutsevad täna õhtul inglased Darren England ja Lee Betts.