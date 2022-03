Skandaalne Venemaa sportlane kandis Putini propagandasõul olümpiakulda, mida tal polnud võimalik võita

Ukraina skeletonisõitja Vladõslav Geraskevõtš pani tähele, et Kuljakil rippus kaelas kellegi teise medal. «Tema kaelas on medal 2016. aasta Rio olümpiamängudelt. Huvitav fakt on see, et Ivan oli siis 14-aastane ja ta pole olümpial võistelnud. Nende jaoks on vist normaalne teiste asju võtta,» kirjutas Geraskevõtš sotsiaalmeedias.