Suurbritannia peaminister Johnson: 2028. aasta jalgpalli EMi võiks pidada Ukrainas

Venemaa on pärast sissetungi Ukrainasse paljudelt spordialadelt välja lõigatud ja nende hulka kuulub ka jalgpall. Ometi ei takista see venelasi avaldamast ametlikult soovi korraldada suurt spordipidu.

«Idee, et Venemaa võiks võõrustada jalgpalli turniiri või mingisugust kultuurisündmust on isegi satiirist kaugemal. Ma ei suuda uskuda, et keegi võiks nende soovi üle tõsiselt mõelda. Ma arvan, et parim asi oleks, kui Venemaa väed tõmbaksid Ukrainast tagasi ja turniir antaks neile,» rääkis Johnson The Guardianile antud intervjuus.