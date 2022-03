Kvalifikatsioonis triumfeerinud Sildaru kindlustas MK-sarja üldvõidu

Sildaru teenis pargisõidus MK-üldvõidu tänu sellele, et ükski tema lähimatest konkurentidest finaali ei jõudnud. Üldarvestuses teist kohta hoidev Sarah Höfflin jäi üheksandana esimesena finaali ukse taha, kolmandat kohta hoidev Megan Oldham oli kohe tema seljataga.

Eestlannal on pargisõidus MK-sarjas sel hooajal koos 200 punkti. Finaalipääsuga on ta kindlustanud 32 punkti, mis teeb ta kogusaldoks vähemalt 232. MK-etapi võidu eest on saadaval 100 punkti ja suurim võimalik skoor peale Sildaru oleks võimalik saada prantslannal Tess Ledeaux'l, kes võidu korral tõuseks 204 silma.