Vanameistrid Vassiljev ja Klavan: VAR paneb tujule pitseri, aga pigem oleme kordusmängu eel optimistlikud

Siiski leidis poolkaitsja, et avamängu 0:0 viik ei tähenda kaugeltki maailma lõppu, sest kordusmänguks on kõik šansid veel elus. «Kõige tähtsam, et tulemus on aktiivne ja läheme Küprosele hea tundega,» sõnas ta. «Mäng andis meile palju postiivset ja enesekindlust juurde. Enne mängu oli teada, et tuleb raske vastasseis ja ühe mänguga [seda] lahendada olnuks raske. Kahju, muidugi, et see värav ära võeti, aga pole midagi. Viik on tegelikult positiivne tulemus. Jah, VARi otsus paneb tujule pitseri, aga pigem oleme enne teist mängu optimistlikud.»