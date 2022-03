Kanepi loodab, et maailma kümnenda reketi vastu soosib teda väljakukate

«Väga raske mäng. Oli palju pikki punkte ja vastane mängis ka hästi. Mul on hea meel, et mängu võitsin,» ütles Kanepi, kelle sõnul oli ilm tuuline ja palav. «Teises ja kolmandas setis hakkasin ise agressiivsemalt mängima ja vastane ei toonud nii palju palle tagasi kui esimeses setis. Kokkuvõttes oli hea mäng.»

Kolmandas ringis kohtub eestlanna maailma kümnenda reketi Ons Jabeuriga. Varem on nad mänginud kaks korda ning mõlemad matšid võitis tuneeslanna. Viimati 2020. aasta USA lahtistel. «Mäletan, et kohtusime US Openi kiirel väljakul. Siin on väljak natukene aeglasem ja saab mängida pikki punkte. Loodan, et mulle sobib väljakukate paremini kui vastasele.»