Kelly Sildaru nõuab tema kooskõlastuseta ilmunud elulooraamatu müügi peatamist

Kelly Sildaru esitas eile Harju Maakohtule hagi KAVA Kirjastus OÜ vastu, milles nõuab raamatu «Imelaps. Kelly Sildaru lugu» mistahes moel levitamise keelamist kuni temalt selleks kooskõlastuse saamiseni.

«Kui sinust ilmub autobiograafia, tahad ju ometi, et see oleks algusest lõpuni sinu lugu. Seda enam, et kõnelen raamatus «mina» vormis. Olin kõigis intervjuudes siiras, aus ja avameelne. Soovisin kogu südamest, et see raamat annaks minust edasi eheda pildi ning avaks varem avaldatule lisaks uusi ja huvitavaid killukesi,» sõnas Kelly Sildaru.

Kui koostöö raamatu autori Kalle Muuli ja väljaandja Valdo Randperega algas Sildaru sõnul igati positiivselt, siis lõpp jättis freestyle-suusatamise erinevatelt tiitlivõistlustelt medaleid koju toonud sportlasele hinge sügava pettumuse.

«Täitsin Pekingis ühe oma suure unistuse – võitsin olümpiamedali. Paraku juhtus aga nii, et minust rääkivasse raamatusse jõudsid mu karjääri suurimast hetkest üksnes kiretud sündmuste kirjeldused ja ajakirjanduses juba varem ilmunud mõtted. Mul olnuks väga palju lisada, samuti soovisin tehtut laiemalt lahti mõtestada. Paraku ei antud mulle selleks võimalust. Ma isegi ei näinud seda osa. Suur oli mu hämmeldus, kui sain teada, et raamat on saadetud trükki ja nüüdseks jõudnud juba ka poelettidele minu teadmata ja nõusolekuta,» tunnistas Kelly Sildaru.

Ta lisas, et samuti ei võetud arvesse mitmeid tema parandusi varem valminud peatükkide osas, samuti esineb faktivigu tulemuste kokkuvõttes. «Mulle ei meeldi asjade ülejala tegemine. See, mis on tänaseks kaante vahele jõudnud, ei ole lõpuni minu lugu. Mulle korrutati: ära muretse, sinu kooskõlastuseta ei ilmu midagi. See kohustus on kirjas ka lepingus, ometi otsustati mind lõpus täielikult eirata ja ilmselt müügi huvides hakata tormlema. Ma ei saa säärase korralikult lõpetamata ja kiirustades trükitud raamatuga kuidagi rahul olla,» tõdes värske MK-sarja üldvõitja.

«Poolte vahel sõlmitud leping sätestab selgelt, et KAVA kirjastusel oli muuhulgas kohustus raamatu tekstiline sisu enne trükki minekut Kelly Sildaruga kooskõlastada. Seda lepingu tingimust eirati, nagu ka erinevaid lahendusvõimalusi, mida kirjastusele viimastel päevadel välja pakkusime,» selgitas advokaadibüroo Concordia juhatuse liige advokaat Helen Hääl.