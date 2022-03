FISi võistlusdirektor astus Bolšunovi kaitseks välja: loodan, et ta saab võistlustele naasta

«Kõigil on õigus enda arvamusele, kuid mina loodan, et Bolšunov saab võistlustele naasta,» lausus Mignerey Norra väljaandele VG. «Peame olema hoolikad, et mitte teha liiga rutakaid järeldusi. Me ei tea, kas ta osales seal üritusel vabatahtlikult.»

«Olukord on väga keeruline. Meie ja Venemaa vahel on väga suured kultuurilised erinevused. Meil ei ole nendega sama taust. Mängus on liiga palju faktoreid. Venelastel ei ole täielikku vabadust. Me ei tea, mida Vene sportlased teha tohivad. Loodetavasti on FISi MK-sari koht, mis toob inimesed kokku,» sõnas Mignerey.