Dakari ralli legendil diagnoositi vähk

«Paari päeva eest tundsin seljas valu ja läksin haiglasse. Nad leidsid minu kehast kasvaja. Uudise kuulmine oli karm, kuid nüüd on see mulle kohale jõudnud. Arstid uurisid olukorda ja arvasid, et see on ravitav. Pean paar kuud ralliautodest eemal olema, aga suudan haigusega võidelda,» teatas Roma.