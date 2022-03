Aigro lõpetas hooaja ilusa tulemusega: eriline tunne on nii suure publiku ees võistelda

Homme on Planicas kavas meeskonnavõistlus. Pühapäeval lõppeb MK-hooaeg finaaliga, kuhu pääsevad kokkuvõttes 30 paremat sportlast.

«Arvan, et tegin eilses kvalifikatsioonis päeva parima hüppe. Oli vähe keeruline, kuna teine treeningvoor jäeti ära. Päike oli lihtsalt nii intensiivne, et sulatas hoovõtu raja üles. Ühe treeninghüppega suutsin mäega ära harjuda ja kvalifikatsiooniks parandused teha,» rääkis eelvõistluse 35. kohal lõetanud Aigro pressiteates.

«Kuid olen kokkuvõttes ikkagi rahul, et suutsin hooaja viimasel etapil 23. koha koju tuua. Eriti siin Planical kümnete tuhandete fännide eest. See on eriline tunne üle mitme aasta võistelda nii suure publiku ees ja MK-hooajale ilus punkt panna.»