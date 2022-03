Läti tippklubi alistanud TalTech mõjutas oluliselt Kalev/Cramo saatust

Viimased põhiturniiri mängud peetakse nädalavahetusel. Esimesed neli ja kõik play-off'i pääsejad on selged, ent veerandfinaali paarid võivad veel muutuda. Paigas on vaid see, et võitja Riia VEF kohtub kaheksanda koha välja võidelnud Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga.