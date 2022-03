Venelase ennustus: aasta-kaks veel ja meie jäähoki kukub «sõprade» tasemele

Venemaa rahvuskoondistel ja klubidel pole võimalik osaleda rahvusvahelistel turniiridel, mis toimuvad riikides, kes mõistsid hukka sõja Ukrainas. See tähendab sisuliselt, et venelased saavad jäähokis mõõtu võtta Valgevene ja Kasahstaniga, kes on Vladimir Putini liitlased antud sõjas.

«Venemaa jäähoki vaatepunktist pole seis just kõige parem. Rahvuskoondiste mängud on kõige kvaliteetsemad kohtumised, kus mängijad end proovile saavad panna ja areneda võiksid. Ainult nõnda saab enda koondist veelgi paremale tasemele viia,» sõnas endine Soome koondise peatreener Erkka Westerlund Iltalehtile.

Ka venelased ise hindavad, et antud olukord viib neid jäähokis mitu sammu tagasi. «Venemaa asendamine Šveitsiga Euro Hokituuril on kindel samm meie jaoks tagasi. Šveits on hokis viimase 10-15 aasta jooksul väga hästi arenenud ning nüüd saavad nad end igal aastal Euroopa tugevatega proovile panna, mis viib neid veelgi edasi,» lausus Venemaa spordiportaali Sport24 ajakirjanik Dimitri Jerikalov.

«Euro hokituur andis Venemaale võimaluse kasutada nooremaid mängijaid, et nende tasemest paremat pilti ette saada. Lisaks andis see võimalusi noorte edutamiseks rahvuskoondisesse. Nüüd kadus see võimalus pikaks ajaks ära.»