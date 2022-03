Barcelona võitis teist hooaega järjest Euroliiga põhiturniiri

Pärast eilset kohtumist sai selgeks, et tänavuse Euroliiga põhiturniiri võidab taaskord Barcelona, kellel on kirjas 21 võitu ja viis kaotust. Nende suurimatel rivaalidel Madridi Realil ja Milano Olimpial on kirjas vastavalt 18 ja 17 võitu. Kaks vooru enne põhiturniiri lõppu on nad ühtlasi püüdmatus kauguses. Eile sai selgeks ka, et sõelmängudele ei pääse Sander Raieste koduklubi Baskonia.