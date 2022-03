Kuuekordsel maailmameistril on pärast rasket kukkumist tõsised terviseprobleemid

Marquezi meeskond Honda avaldas, et nende hispaanlasest võidusõiduässal on nägemisprobleemid pärast karmi avariid Indoneesias. Marquez kukkus enne Indoneesia GP-d toimunud soojendusel ning ta talle osutati kohe ringrajal arstiabi.

Hiljem toimetati mees haiglasse, kus talle tehti erinevad uuringud. Tal ei tuvastatud küll ühtegi luumurdu, ent tema silm sai kannatada. Ta proovis küll sõitmist Indoneesias jätkata, ent see muutus võimatuks. Ta nägi kõike rajal topelt ja see polnud just meeldiv.