UEFA ja FIFA, mis toimub? Valgevene jalgpalluritel lubatakse valiksarjades mängida

Kohe, kui Venemaa alustas sõjalist sissetungi Ukrainasse, alustati ka nendele sanktsioonide kehtestamist. See puudutas ka sporti ning peagi sai selgeks, et Valgevene on samuti seotud Ukrainas toimuvaga. Sestap teatas Rahvusvaheline Olümpiakomitee, et nii Venemaa kui ka Valgevene sportlased tuleks rahvusvaheliselt areenilt kõrvaldada.