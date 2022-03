Kassiga mänginud mitmekordset maailmameistrit ähvardas amputeerimine

Nimelt mängis neljakordne maailmameister kodus oma kassiga, mille käigus neljajalgne sõber mehe keskmisele sõrmele küünega väikese haava tegi. Paar päeva hiljem viisid kodused tööd sakslane oma maja keldrisse soojakatelt paigaldama ning seal saanukski too küünistus talle peaaegu saatuslikuks. Kuigi tol hetkel ta seda veel ei teadnud.

Enne üldnarkoosi langemist hoiatati sportlast ka, et kui lõikus ei õnnestu, tuleb arstidel sõrm amputeerida. Nii siiski ei läinud ning praeguseks on mees, oma kõigi kümne sõrmega, juba täie tervise juures.

Lochner on väga auhinnatud bobikelgutaja ning äsja toimunud Pekingi olümpialt naasis ta kodumaale kahe hõbedaga. MMilt on tal varasemast ette näidata 12 medalit, millest neli kuldset. EMil on vastav saldo üheksa medalit, millest samuti neli kuldsed.