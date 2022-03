Venemaa tippklubi omanik kaotas sanktsioonide tõttu oma miljardidest 99 protsenti

Eriti täbar olevat Jevgeni Gineri ja Leonid Feduni olukord, kes on siis vastavalt Moskva CSKA ja Moskva Spartaki presidendid.

«Fedun ütles mulle, et ta on kaotanud 99 protsenti oma varandusest. Tegemist on tema erarahaga, mis tuleb tema enda taskust,» kommenteeris Afanasiev Championatile naftafirma Lukoili asepresidendi rahalist seisu.

2021. aastal hoidis sõjaväe taustaga Fedun, kes muideks ilmavalgust näinud Kiievist, Forbesi jõukuse edetabelis 197. kohta. Tema vara väärtuseks hinnati 6,7 miljardit dollarit.

Giner sarnaselt Fedunile aga ühisel koosviibimisel detailidesse ei laskunud. «CSKA on samamoodi eraklubi, mida omavad nii Giner kui ka [investeerimisfirma] VEB.RF, mis on mõlemad langenud aga sanktsioonide alla. Aga Jevgeni Lennorovitš [Giner] on tugev mees ega poetanud kohtumisel oma südant. Spartak ja Krasnodar on need klubid, kel on praegu probleemid,» tõdes Afanasiev.