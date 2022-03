Olümpial jäätunud peenise üle kurtnud soomlane rahustas fänne: see töötab!

Meenutagem, et Pekingi olümpia suusakuningas krooniti tõesti erakordsetes tingimustes. Tugeva tuulekülma tõttu – kuni -26 – oli meeste maratoni toimumine pikalt kahtluse all. Lõpuks saadi võistlusega küll ühele poole, kuid selle tarbeks nihutati nii stardiaega kui ka kärbiti distantsi: esialgse 50 km asemel sõideti kõigest 28,4 km.

Kui enne sõitu leidis säärane otsus suusaringkondades palju kriitikat – stiilis, mis maraton see selline on! – , siis pärast võistlust pressitsoonis sportlastelt ja treeneritelt teema kohta pärides, oli enamik arvamusel, et otsus oli pigem õigustatud.

Ainsa eestlasena stardis olnud Alvar Johannes Alev ise külma üle ei kurtnud, kuid tol päeval oli ta selles küsimuses pigem erandiks. «Võib-olla on olud vähe hullemad kui teistel päevadel, aga võistluse ajal ei saanud tuulekülmast eriti aru. Ainus, mis oli, et pärast riietusruumi minnes vaatas sealt vastu tõsiselt negatiivne vaatepilt: mehed värisesid ja karjusid seal. Päris kurb oli,» sõnas 36ndana lõpujoone ületanud eestlane.

Pärast võistlust ajakirjanikega vestelnud suusahunt meenutas, et temaga on sarnane asi juhtunud ka varem, hooaja alguses Rukal, kuid Hiinas kogemus oli hullem. «See oli talumatu valu. Asetasin kottidele kuumakoti, sellest oli abi,» sõnas ta Iltalehtile.

Juba siis uuriti mehelt, et kas pärast selliseid üleelamisi on ta veel võimeline elus lapsi saama. Lindholm avas, et on.