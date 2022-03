Häkkinen Schumacheri õnnetusest: mõtlesin kohe ta isa peale

«Toona polnud meil HANS kaelatuge ega muud kaitsevarustust kiivri ümber, ainult peakaitse. Selle tulemusena said kael ja aju [õnnetuse ajal] edasi-tagasi käies sageli halvasti viga. Nagu see juhtus ka minuga. Kui ma Micki õnnetust nägin, meenus mulle automaatselt enda oma,» vahendab Iltalehti vormelilegendi mõtteid.

«Lisaks liikusid mu mõtted koheselt tema isa [Michael Schumacheri] peale. Seejärel mõtlesin Micki emale, keda mõned hetked tagasi kohtasin. Mõtlesin, et see pole üldse hea, kuid õnneks kuulsime seejärel positiivseid uudiseid, et noormees on meelemärkusel,» lausus stuudioeksperdina kohapeal viibiv Häkkinen.