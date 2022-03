Robert Rooba: viimane sõnum kohalikelt oli, et KHL-i ei pruugi uuel hooajal olemas olla

«Kuna Venemaa puhul on tegemist väga suure hokiriigiga ja ütleme maailmahokit väga palju mõjutava riigiga, siis praeguses olukorras, kus Venemaa on mingil määral isoleeritud igasugusest spordimaailmast ja ka jäähokist, siis arvan, et see muudab väga palju seda, mis hakkab just eelkõige Euroopa hokis toimuma,» vahendab ERR pärast Ukraina sõja puhkemist Severstali eest mängimise lõpetanud Rooba sõnu.

«Hetkel on võib-olla kerge vaakum tekkinud mängijate turul, et keegi väga täpselt ei tea, mis juhtuma hakkab. Kõige selles suhtes, et kas KHL kui selline üldse on olemas järgmisel hooajal. Mis oli viimane sõnum kohalikelt minule, oli see, et seda ei pruugi enam järgmisel aastal olla. Kõik teavad, kust need rahad selle liiga jaoks tulevad, kui suur on seos Venemaa riigi majandusliku seisuga sellel liigal,» lausus mängumees, kelle enda tulevik on samuti lahtine.