Suursponsoriteta jäänud Bolšunov avas viimaks suu

Sponsoritest ilma jäämine kolmekordset olümpiavõitjat ei heidutanud. «On selge, et erinevad ettevõtted on praegu surve all. Rossignol on teinud kõik, et omaksin parimaid suuski. Olgugi, et nad on avalikult külmutanud meie koostöö, siis see ei tähenda midagi. Ma ei pane seda neile kuidagi pahaks, sest nad on endiselt minu meeskonnas,» lisas Bolšunov.