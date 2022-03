Meedia: Manchester United on uue peatreeneri osas otsuse langetanud

The Timesi teatel on Unitedi juhtkond ning praegune treener Ralf Rangnick otsustanud, kes asub meeskonda alates tulevast suvest juhtima. Selleks peaks saama viimastel aastatel Amsterdami Ajaxiga suuri tegusid teinud Erik ten Hag.

United soovib, et neil oleks väljakul olemas enda kindel nägu ning just see annab Hagile selles osas konkurentide ees eelise. Praegu Ajaxit juhendav Hag on suutnud panna meeskonna õlitatult mängima. Lisaks on nende mängijad väga distsiplineeritud.